Легковушка и мопед столкнулись в Брянске

Мужчина пострадали при столкновении легкового автомобиля с мопедом в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД,

В Фокинском районе Брянска в районе дома № 17Б по улице Ольховская произошло ДТП. 48-летний водитель за рулём автомобиля Kia Seltos при повороте не пропустил мопед Alpha. 50-летний мужчина на двухколёсном транспорте ехал прямо. .

Водитель мопеда госпитализирован. Инспекторы выяснили, что мужчина лишён права управления транспортными средствами. Он ехал без шлема, а на мопеде не было регистрационных знаков.

Следователи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.