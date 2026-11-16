Брянские пловцы завоевали 25 наград на всероссийском турнире

2026, 16 ноября 14:33

Брянские пловцы завоевали 25 наград на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Москве состоялись всероссийские соревнования по плаванию «Мэд Вейв Челлендж». Участие в них приняли более тысячи спортсменов из 18 регионов.

Воспитанники спортшколы Брянска и Жуковки завоевали 25 медалей. Воспитанник спортшколы «Дельфин» Матвей Федоренко стал первым четыре раза: на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом и 100 метров комплексным плаванием. Он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Золотые медали также завоевали Александра Попова и Полина Лукьянова. В эстафете в лидеры вышла команда СШОР «Дельфин» города Брянска.