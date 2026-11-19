Брянский губернатор встретился начальником филиала Орловского юридического института МВД России

2026, 19 ноября 13:17

Брянский губернатор встретился начальником филиала Орловского юридического института МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с начальником филиала Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова Дмитрием Проказиным. Они обсудили приоритетные задачи в обучении профессиональных кадров.

Филиал готовит специалистов для органов внутренних дел, а также проводит курсы повышения профессиональной подготовки правоохранителей. Он единственный среди высших образовательных организаций МВД России готовит специалистов-взрывотехников.

В настоящее время в вузе очно учится более 250 курсантов. Программы дополнительного образования и переподготовки в 2025 году освоили свыше 800 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В этом году обучение пройдут ещё более 900 человек.