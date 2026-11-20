Более 800 метров улицы Севской отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 20 ноября 11:04

Более 800 метров улицы Севской отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Севской. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила 865 метров дороги на участках от улицы 2‑я Аллея до Красных Партизан и от улицы Транспортной до дома № 5 по улице Севской.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Для безопасности пешеходов рабочие сделали искусственные неровности. Также подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».