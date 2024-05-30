Легковушка сгорела в брянском посёлке Октябрьский

Легковушку потушили пожарные в брянском посёлке Октябрьский. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Октябрьский Брянского района. На улице Шоссейная загорелся легковой автомобиль.

На происшествии работалис пасатели на двух автоцистернах. Они оперативно справились с огнём. Но легковушка получила серьезные повреждения.

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания установят эксперты.