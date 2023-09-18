Лжебанкиры обманули 20 брянцев на прошлой неделе
Лжебанкиры похитили более 10 млн рублей у 20 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию Брянщины с заявлением обратились 39 человек, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Кошельки злоумышленников они пополнили на 12 298 000 рублей.
В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы сами сообщали личные данные и код для подтверждения операции. Таким способом злоумышленники похитили со счетов 20 потерпевших 10 422 000 рублей.
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