Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю

2026, 10 марта 16:32
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю
Источник фото

Лжебанкиры похитили почти два миллиона рублей у четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию обратились 24 жителя Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 4 205 000 рублей.

В некоторых случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Во время беседы они информировали своих жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. А некоторые брянцы сами переводили сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.  

Всего лжебанкиры похитили у четверых потерпевших 1 705 000 рублей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
10 марта 18:29
Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
10 марта 17:41
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
Брянские танцоры стали призёрами турнира «Большой приз «Динамо»
10 марта 15:33
Брянские танцоры стали призёрами турнира «Большой приз «Динамо»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14435) брянск (6840) ДТП (2695) ГИБДД (2229) прокуратура (2044) уголовное дело (2009) Александр Богомаз (1884) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1041)