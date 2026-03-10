Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю

2026, 10 марта 16:32

Лжебанкиры похитили почти два миллиона рублей у четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 24 жителя Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 4 205 000 рублей.

В некоторых случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Во время беседы они информировали своих жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. А некоторые брянцы сами переводили сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.

Всего лжебанкиры похитили у четверых потерпевших 1 705 000 рублей.