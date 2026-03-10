Кражу выручки и продуктов из магазина раскрыли брянские полицейские

2026, 10 марта 14:55

Кражу выручки и товаров из магазина в Дятьковском районе раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники частной охранной организации. В продуктовый магазин в посёлке Старь Дятьковского района ночью, отжав окно, забрался вор. Злоумышленник забрал сигарет, шоколад и 37 тысяч рублей выручки.

В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 24-летний житель посёлка уже был судим за кражу. Правоохранители обнаружили сигареты и шоколад дома у подозреваемого, а тайнике на улице – половину похищенной денежной суммы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».