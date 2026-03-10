Брянские танцоры стали призёрами турнира «Большой приз Динамо». Об этом рассказали в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина
В городе Красногорске Московской области прошёл XXVII традиционный турнир по танцевальному спорту «Большой приз Динамо». За четыре дня на паркет в «Крокус Экспо» вошли порядка 6000 солистов и дуэтов разного возраста из 61 региона.
Регион представили воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В категории D класс ST (4 танца) выступили Ярослав Полехин и Мария Маракова. Пара заняла второе место.