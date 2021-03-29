Лжесотрудница газовой службы обворовывала пенсионеров в Брянске

Пожилые люди лишились 350 тысяч рублей и 800 долларов.

Сразу несколько пенсионеров стали жертвами мошенничества в Брянске.

Как сообщает региональное УМВД, 74-летний житель Бежицкого района впустил в дом незнакомку, представившуюся сотрудницей газовой службы. Под предлогом проверки батарей и счетчиков женщина ходила по комнатам и как будто что-то искала. Лишь спустя два часа пенсионер заметил пропажу 85 тысяч рублей.

В Фокинском районе 54-летняя пенсионерка лишилась 15 тысяч рублей, 81-летняя жительница Советского района после визита «проверяющей» недосчиталась 250 тысяч рублей и 800 долларов.

Подозреваемую удалось задержать. Ею оказалась 33-летняя ранее несудимая жительница поселка Чайковичи.

Она созналась в преступлениях и уже вернула пенсионерам 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают причастность воровки к аналогичным преступлениям в областном центре.