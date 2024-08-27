Машина сбила пенсионерку на переходе в Брянске

«УАЗ» сбил 71-летнюю женщину на переходе в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Красный Маяк в городе Брянске произошло ДТП. 49-летний водитель за рулём «УАЗ» сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка шал через дорогу по пешеходному переходу. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга отвезли в больницу.

На водителя инспекторы составили восемь административных материалов, в том числе за отсутствие государственных знаков на машине, страховки и других документов.

Полиция проводит проверку.