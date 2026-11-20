Молодую уроженку Горно-Алтайска брянский суд отправил в СИЗО за мошенничество

2026, 20 ноября 08:42

Молодую уроженку Горно-Алтайска брянский суд отправил в СИЗО за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. По версии правоохранителей, 9 ноября 18-летняя уроженка Горно-Алтайска пришла в квартиру к пожилой жительнице Брянска, которую обманули мошенники. Она представилась помощником адвоката и под предлогом сохранения сбережений на безопасном счете, забрала у пенсионерки более 1,8 млн рублей.

Суд заключил фигурантку в СИЗО на период расследования.