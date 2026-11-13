Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Двое жителей Брянска ждёт суд за обман троих военнослужащих

2026, 13 ноября 11:38
Двое жителей Брянска ждёт суд за обман троих военнослужащих
Источник фото

Двое жителей Брянска ждёт суд за обман троих военнослужащих. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничество, подделке документов и причинении вреда здоровью. Приговор выслушают двое брянцев, 1981 года рождения. 

По версии следствия, в 2025 году обвиняемые обманули трёх жителей Брянска, пообещав решить вопрос о прохождения военной службы в пределах Центрального федерального округа. Они убедили мужчин заключить контракт с Министерством обороны, а затем завладели их банковскими картами и кодами доступа. Поступившие на счета более 1,6 млн рублей фигуранты присвоили себе.

Кроме того, один из фигурантов в августе 2025 года в интернете купил поддельное водительское удостоверение. Его подельник после ссоры с родственником, намеренно сбил наехал на него на автомобиле. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. 

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников
13 ноября 10:47
Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников
Подозреваемого в повреждении иномарки в Брянске задержали стражи порядка
13 ноября 09:12
Подозреваемого в повреждении иномарки в Брянске задержали стражи порядка
Легковушка подорвалась на взрывном устройстве в Клетнянском районе
13 ноября 08:50
Легковушка подорвалась на взрывном устройстве в Клетнянском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17164) брянск (7314) ДТП (2918) ГИБДД (2495) прокуратура (2239) уголовное дело (2176) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1768) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1194)