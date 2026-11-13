Двое жителей Брянска ждёт суд за обман троих военнослужащих

2026, 13 ноября 11:38

Двое жителей Брянска ждёт суд за обман троих военнослужащих. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничество, подделке документов и причинении вреда здоровью. Приговор выслушают двое брянцев, 1981 года рождения.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемые обманули трёх жителей Брянска, пообещав решить вопрос о прохождения военной службы в пределах Центрального федерального округа. Они убедили мужчин заключить контракт с Министерством обороны, а затем завладели их банковскими картами и кодами доступа. Поступившие на счета более 1,6 млн рублей фигуранты присвоили себе.

Кроме того, один из фигурантов в августе 2025 года в интернете купил поддельное водительское удостоверение. Его подельник после ссоры с родственником, намеренно сбил наехал на него на автомобиле. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.