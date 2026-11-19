Свалку в Жирятино убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 19 ноября 18:18

Свалку в села Жирятино убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В личного приема прокурору Брянской области Владимира Мосина житель села Жирятино пожаловался на свалки около двух площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на улицах Комсомольская и Личинко. Там скопился крупногабаритный мусор, коробки и порубочные остатки.

Прокуратура внесла в адрес районной администрации представление. После этого несанкционированные свалки оперативно ликвидировали.