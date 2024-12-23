Мусоровоз задавил мужчину в Брянске
Мусоровоз задавил лежащего на контейнерной площадке мужчину в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Накануне в Советском районе Брянска произошла авария. Во дворе дома № 30 на бульваре Гагарина 37-летний водитель двигаясь задним ходом на мусоровозе «КАМАЗ» наехал на лежащего возле контейнерной площадки 56-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм умер до приезда скорой медицинской помощи.
На водителя грузовика инспекторы составили административный материал. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.