Мужчина и ребёнок пострадали при столкновении четырёх машин в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром в Бежицком районе Брянска произошла авария. В районе дома № 80 «А» по улице Литейной 21-летний водитель за рулём Kia Rio врезался в Renault Duster. 55–летний водитель ехал в попутном управлении. Renault от удара выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Dayun с полуприцепом. А Kia Rio столкнулся с грузовиком ISUZU. 33–летний водитель последнего остановился для поворота направо.

Водитель Renault получил ушибы и переломы. Также пострадал 13-летний пассажир иномарки. Он сидел позади водителя и не был пристегнут ремнем безопасности.

Инспекторы выяснили, что автомобилист из Kia Rio был пьян. На него полицейские составили два административных материала.