Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Дубровке накануне

2026, 01 февраля 16:56

Мужчина и женщина пострадали при столкновении «ВАЗа» и «КАМАЗа» в Дубровке накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 31 января в посёлке Дубровка в районе дома №21 на улице Победы произошла авария. 61-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21150». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «КАМАЗ».

Водитель и 33-летняя пассажирка из «ВАЗа» получили травмы. Женщину госпитализировали, а мужчину отпустили домой с назначением лечения .

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.