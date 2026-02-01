Мужчина и женщина пострадали при столкновении «ВАЗа» и «КАМАЗа» в Дубровке накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 31 января в посёлке Дубровка в районе дома №21 на улице Победы произошла авария. 61-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21150». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «КАМАЗ».
Водитель и 33-летняя пассажирка из «ВАЗа» получили травмы. Женщину госпитализировали, а мужчину отпустили домой с назначением лечения .
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.