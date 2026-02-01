Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Дубровке накануне

2026, 01 февраля 16:56
Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Дубровке накануне
Мужчина и женщина пострадали при столкновении «ВАЗа» и «КАМАЗа» в Дубровке накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Вечером 31 января в посёлке Дубровка в районе дома №21 на улице Победы произошла авария. 61-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21150». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «КАМАЗ».

Водитель и 33-летняя пассажирка из «ВАЗа» получили травмы. Женщину госпитализировали, а мужчину отпустили домой с назначением лечения .

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.

