29 беспилотников сбили военные над Брянщиной утром в субботу

2026, 14 марта 13:13

29 беспилотников сбили военные над Брянщиной утром в субботу. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 14 марта Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии обнаружили в небе над регионам 29 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.