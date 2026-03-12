Более двух миллионов похитил лжеэксперты у брянцев за неделю

2026, 12 марта 11:24

Более двух миллионов похитил лжеэксперты у четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратился житель Советского района Брянска. Мужчина пообщался с якобы экспертом по инвестициям. По его совету он решил вложить свои сбережения для быстрого заработка. На указанные незнакомцем счета заявитель перевёл 1 670 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнер» перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянской области. Злоумышленники обманом похитил у них 349 тысяч рублей.