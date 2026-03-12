Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Более двух миллионов похитил лжеэксперты у брянцев за неделю

2026, 12 марта 11:24
Более двух миллионов похитил лжеэксперты у брянцев за неделю
Источник фото

Более двух миллионов похитил лжеэксперты у четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию на прошлой неделе обратился житель Советского района Брянска. Мужчина пообщался с якобы экспертом по инвестициям. По его совету он решил  вложить свои сбережения  для быстрого заработка. На указанные незнакомцем счета заявитель перевёл 1 670 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнер» перестал выходить на связь. 

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянской области. Злоумышленники обманом похитил у них  349 тысяч рублей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец проведёт девять лет в колонии за убийство знакомого
12 марта 09:02
Брянец проведёт девять лет в колонии за убийство знакомого
Бывший дознаватель пожарной службы получил условный срок за превышение полномочий
11 марта 17:40
Бывший дознаватель пожарной службы получил условный срок за превышение полномочий
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших от ракетного удара жителей
11 марта 16:33
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших от ракетного удара жителей

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14452) брянск (6843) ДТП (2695) ГИБДД (2230) прокуратура (2047) уголовное дело (2013) Александр Богомаз (1888) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1042)