Брянские мастерицы заняли первые места на международном конкурсе

2026, 18 марта 17:37

Брянские мастерицы заняли первые места на международных конкурсах. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Мастерицы детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняли участие в Международных конкурсах. На выставке авторского сувенира в номинации «Декоративно-прикладное творчество» работу «Листья» представила Агния Афонина. Она заняла первое место.

На Международный конкурс шитья, вязания и вышивки «Волшебство своими руками» скатерть «Солнечные цветы» представила Алиса Буданова. Она также одержала победу.