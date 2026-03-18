Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Брянские мастерицы заняли первые места на международном конкурсе

2026, 18 марта 17:37
Брянские мастерицы заняли первые места на международном конкурсе
Источник фото

Брянские мастерицы заняли первые места на международных конкурсах. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

 

Мастерицы детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняли участие в Международных конкурсах. На выставке авторского сувенира в номинации «Декоративно-прикладное творчество» работу «Листья» представила Агния Афонина.  Она заняла первое место. 

На Международный конкурс шитья, вязания и вышивки «Волшебство своими руками»  скатерть «Солнечные цветы» представила Алиса Буданова. Она также одержала победу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14527) брянск (6857) ДТП (2700) ГИБДД (2238) прокуратура (2052) уголовное дело (2016) Александр Богомаз (1900) суд (1786) авария (1646) мчс (1506) коронавирус (1272) умвд (1045)