Мужчина погиб на пожаре в доме в Брянске

Мужчина погиб на пожаре в доме в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Ночью 20 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. В переулке Ново-Советском загорелся частный жилой дом. На вызов оперативно приехали пожарно-спасательный расчёт, скорая помощь, специалисты газовой и электрической служб.

С мебели пламя перекинулось на стены и потолок. С огнём спасатели справились за 40 минут. Пожарные обнаружили в доме тело мужчины. Причину ЧП предстоит выяснить экспертам.