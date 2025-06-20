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Мужчина погиб на пожаре в доме в Брянске

2025, 20 июня 14:07 Происшествия
Мужчина погиб на пожаре в доме в Брянске
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Мужчина погиб на пожаре в доме в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

Ночью 20 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. В переулке Ново-Советском загорелся частный жилой дом. На вызов оперативно приехали пожарно-спасательный расчёт, скорая помощь, специалисты газовой и электрической служб.

С мебели пламя перекинулось на стены и потолок. С огнём спасатели справились за 40 минут. Пожарные обнаружили в доме тело мужчины. Причину ЧП предстоит выяснить экспертам.

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