Мужчина погиб в огне в Первомайском

На пожаре в доме в посёлке Первомайский погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью в Клинцовском районе произошёл пожар. В поселке Первомайский на улице Зеленая загорелся жилой дом. Два пожарных расчёта справились с огнём меньше чем за час. На пожаре погиб мужчина. Причины возгорания установят специалисты.