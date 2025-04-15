Мужчина пострадал на крупном пожаре в Брянске

Мужчина пострадал на крупном пожаре в жилом доме в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 15 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице 1-я Садовая загорелись частный жилой дом, летний домик и надворная постройка.

На вызов оперативно прибыли семь единиц пожарной техники, служба пожаротушения и оперативная группа главного управления МЧС. Спасатели справились с огнём. Ожоги получил жилец дома. Ему оказали медпомощь.

Причину пожара установят эксперты.