Мужчина пострадал на пожаре в Фокино

Мужчина получил травмы на пожаре в дачном доме в Фокино. Об этом сообщили в региональном МЧС.

25 октября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Фокино. В дачном товариществе «Мичуринец-1» загорелся дом.

На вызов прибыли три пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно справились с огнём.

В больницу с ожогами доставили мужчину. Причину возгорания выясняют специалисты.