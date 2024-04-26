Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в Брянске

Пожилой мужчина получил ожоги и отравление на пожаре в жилом доме в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

25 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в областном центре. В переулке Белорусский загорелся частный жилой дом.

Пожар на площади 50 квадратных метров прибывшие спасатели оперативно потушили. 92-летний хозяин дома с ожогами лица, шеи и руки, а также с отравлением продуктами горения попал в больницу.

Причину происшествия выяснят эксперты.