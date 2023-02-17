На Брянщине 560 домов попадают в зону затопления в половодье

В зону возможного затопления в период весеннего половодья в Брянской области попадают 560 домов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Правительстве Брянской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там обсудили период весеннего половодья 2023 года.
«В настоящее время прогнозировать развитие весеннего половодья достаточно сложно, официальный прогноз в Брянский ЦГМС поступит ориентировочно в начале марта. Вместе с тем, при подготовке к прохождению половодья предлагаем руководствоваться параметрами прошлого 2022 года, когда паводковая обстановка фиксировалась в 14 муниципальных образованиях Брянской области и была достаточно сложной», — отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Роман Игнатов.
Специалисты МЧС смоделировали сценарии развития паводкоопасной обстановки по 19 зонам затопления в 14 муниципальных образованиях региона. А департамент природных ресурсов и экологии Брянской области определил границы 26 зон затопления и 78 зон подтопления в девяти муниципалитетах.
Также, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы обследовали 560 жилых домов, попадающих в зону возможного затопления.
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