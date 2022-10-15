На Брянщине расширилась зона введения мер безопасности

В Брянской, Курской и Белгородской областях была расширена зона введения мер безопасности на приграничных энергообъектах.

Как сообщает курская ТРК «Сейм», причиной такого решения стали обстрелы, которым в последние дни не раз подвергались объекты «Белгородэнерго» и «Курскэнерго», а также возникшие вследствие «прилетов» пожары и перебои со светом.

Только за одни сутки энергообъекты Курщины и Белгородчины были обстреляны пять раз. В частности, предотвратить полное уничтожение подстанции Теткино в Курской области и жертвы и пострадавших среди ее персонала удалось благодаря ранее установленным бетонным блокам.

«Критическая инфраструктура приграничных территорий сегодня является целью повышенных террористических угроз. В настоящий момент все возможные меры безопасного проведения работ и проживания персонала значительно усилены с учетом имеющегося опыта. Они должны максимально обезопасить наших работников, обеспечивающих надежность регулярного электроснабжения жителей и ответственных за ремонты поврежденных энергообъектов», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский на заседании специального оперштабы, где были заслушаны доклады об исполнении решения расширить зону введения мер безопасности в приграничных областях, включая Брянскую.

На снимке: подстанция Теткино в Курской области после обстрела. Фото из Телеграм-канала губернатора Курской области Романа Старовойта.