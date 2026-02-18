Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

На брянской трассе в аварии погиб мужчина

2026, 18 февраля 15:46
На брянской трассе в аварии погиб мужчина
Источник фото

На брянской трассе при столкновении четырёх машин накануне погиб мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Днём 17 февраля на 29-м км. автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 

35-летняя женщина за рулём автомобиля Lada Granta врезалась в стоящий впереди Lada X-Ray. 48-летний водитель остановился на проезжей части для поворота налево. После этого произошло столкновение с другим автомобилем Lada Granta, который ехал в крайней правой полосе. Затем Lada X-Ray отбросило на встречную полосу на Hyundai.

31-летний пассажир автомобиля Lada X-Ray умер от полученных травм  до приезда скорой медицинской помощи. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса
18 февраля 17:36
Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса
Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду
18 февраля 16:38
Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду
Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье»
18 февраля 16:11
Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14243) брянск (6798) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2028) уголовное дело (1991) Александр Богомаз (1837) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)