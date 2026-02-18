На брянской трассе в аварии погиб мужчина

2026, 18 февраля 15:46

На брянской трассе при столкновении четырёх машин накануне погиб мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 17 февраля на 29-м км. автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария.

35-летняя женщина за рулём автомобиля Lada Granta врезалась в стоящий впереди Lada X-Ray. 48-летний водитель остановился на проезжей части для поворота налево. После этого произошло столкновение с другим автомобилем Lada Granta, который ехал в крайней правой полосе. Затем Lada X-Ray отбросило на встречную полосу на Hyundai.

31-летний пассажир автомобиля Lada X-Ray умер от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.