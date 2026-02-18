Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье»

2026, 18 февраля 16:11

Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 18 февраля встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым. Они обсудили вопросы надежности электроснабжения потребителей и реализацию производственных программ «Брянскэнерго». Глава региона поблагодарил коллектив компании за оперативное восстановление электроснабжения после атак ВСУ.

Также речь шла о программе технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса. В текущем году «Брянскэнерго» направит на её реализацию более 472 млн рублей, а ООО «БрянскЭлектро» добавит ещё около 133 млн рублей.

«Средства предусмотрены в том числе на расчистку просек воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, ремонт трансформаторов и коммутационных аппаратов, замену изоляторов, проводов и опор линий электропередачи», – уточнил губернатор Александр Богомаз.