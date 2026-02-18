Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье»

2026, 18 февраля 16:11
Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Источник фото

Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр и Приволжье». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз  18 февраля встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым. Они обсудили вопросы надежности электроснабжения потребителей и реализацию производственных программ «Брянскэнерго». Глава региона поблагодарил коллектив компании за оперативное восстановление электроснабжения  после атак ВСУ. 

Также речь шла о программе технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса. В текущем году «Брянскэнерго» направит на её реализацию более 472 млн рублей, а ООО «БрянскЭлектро» добавит ещё около 133 млн рублей. 

«Средства предусмотрены в том числе на расчистку просек воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, ремонт трансформаторов и коммутационных аппаратов, замену изоляторов, проводов и опор линий электропередачи», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

От продуктов до медоборудования: как работает служба милосердия в Брянске
18 февраля 18:19
От продуктов до медоборудования: как работает служба милосердия в Брянске
Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса
18 февраля 17:36
Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса
Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду
18 февраля 16:38
Ещё два человека травмированы при нападении FPV–дронов в Брянской области в среду

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14244) брянск (6798) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2028) уголовное дело (1991) Александр Богомаз (1837) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)