Школьник из Злынки получил «Звезду Артека»

2026, 13 февраля 18:39

Школьник из Злынки получил «Звезду Артека» после первой смены 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В городе Ялта в Международном детском центре «Артек» завершилась первая смена 2026 года. В ней приняли участие почти 2000 школьников со всей России.

По итогам смены за высокие личные достижения, успешное участие в программах детского центра, уважение сверстников и артековского сообщества вручается знак «Звезда Артека». Её получили шесть ребят. Одним из них стал Кирилл Жуланов из брянского города Злынки.

Фото: Международный детский центр «Артек»