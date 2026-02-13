Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Образование

Школьник из Злынки получил «Звезду Артека»

2026, 13 февраля 18:39
Школьник из Злынки получил «Звезду Артека»
Школьник из Злынки получил «Звезду Артека» после первой смены 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В городе Ялта в Международном детском центре «Артек» завершилась первая смена 2026 года. В ней приняли участие почти 2000 школьников со всей России. 

По итогам смены за высокие личные достижения, успешное участие в программах детского центра, уважение сверстников и артековского сообщества вручается знак «Звезда Артека». Её получили шесть ребят. Одним из них стал Кирилл Жуланов из брянского города Злынки.

 

Фото: Международный детский центр «Артек»

