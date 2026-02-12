Брянские шашисты завоевали три медали на первенстве ЦФО в Калуге

2026, 12 февраля 10:15

Брянские шашисты завоевали три медали на первенстве ЦФО в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Калуга прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по русским шашкам. Участие в нём приняли более 200 спортсменов из 12 регионов. Соревнования прошли в пяти возрастных группах по трём спортивным дисциплинам: «русские шашки», «русские шашки – молниеносная игра», «русские шашки – быстрая игра».

Брянскую область представили 17 шашистов. Воспитанница спортивного центра «Десна» города Жуковки Екатерина Симутина выступила на первенстве среди девочек до 9 лет. Она завоевала золотую медаль в быстрой игре и бронзовую – в молниеносной.

Среди юношей до 17 лет в дисциплине «русские шашки-быстрая игра» брянец Илья Мглинец занял второе место.