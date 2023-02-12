На пожаре в Займище пострадал человек

Прибывшие спасател меньше чем за час справились с огнем. На пожаре пострадал человек. Причины возгорания выяснят эксперты.

В региональном МЧС сообщили о пострадавшем человека при возгорании в жилом доме в поселке Займище.

Своих не бросают Смоленским бойцам 144-й гвардейской Ельнинской дивизии, которые героически бьются под Кременной, передали технику, оборудование и подарки от детей. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Андрей Моргунов, депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин лично доставили в зону СВО два автомобиля УАЗ — «Буханка», дополнительное оборудование, маск-халаты, окопные свечи,

«Фермерский островок» предлагает В регионе помогают аграриям с реализацией продукции. В Смоленске официально открылся ещё один «Фермерский островок». Одноимённый проект при активной поддержке администрации области реализует Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) совместно с торговой сетью «Пятёрочка». Напомним, что первый в области магазин «Фермерский островок» заработал в конце сентября прошлого года на улице Петра Алексеева,

На нужды СВО С началом специальной военной операции многие региональные предприятия оперативно переориентировали своё производство под её потребности. В первую очередь это касается лёгкой промышленности. Частично перепрофилировала деятельность под выпуск продукции для участников СВО и гагаринская компания. На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Гагаринский район предприятие посетил губернатор Алексей Островский. «Крайне признателен бизнес-сообществу за то, что

Они вернулись домой Военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии на прошлой неделе вернулись в Смоленск из служебной командировки в зону специальной военной операции. По случаю прибытия личного состава отряда в областном центре состоялся торжественный митинг, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. «Все они — настоящие герои. Многие из бойцов удостоены государственных наград, которые вручил врио командира

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 11,1% в январе 2023 года В январе 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 176,7 тыс. тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отправка осуществлялась со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны. По сравнению с первым месяцем 2022 года рост погрузки произошел и