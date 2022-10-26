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На проспекте Станке Димитрова легковой автомобиль врезался в дорожный знак

2022, 26 октября 18:34 Происшествия
На проспекте Станке Димитрова легковой автомобиль врезался в дорожный знак
Источник фото

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак на проспекте Станке Димитрова в центре Брянска.

Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы.

Предположительно водитель мог не справиться с управлением, когда машину занесло на скользкой дороге.

На снимках с места аварии, опубликованных в одном из брянских сообществ во ВКонтакте, видно, что лицевая сторона знака после столкновения оказалась под тупым углом к проезжей части, а бампер врезавшегося в него автомобиля основательно смят.

Официальной информации об аварии пока нет.

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