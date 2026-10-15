Брянская актриса стала лауреатом всероссийского фестиваля

2026, 15 октября 08:18

Брянская актриса стала лауреатом всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе в Самаре прошёл VIII Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны». В конкурсной программе участвовали 15 спектаклей из девяти регионов.

На сцене Самарского академического театра драмы имени Горького Брянский областной театр драмы имени Толстого показал трагифарс в двух частях «Дон Жуан. Миф или легенда» (12+). Диплом лауреата за роль второго плана завоевала актриса Юлия Ростопчина.