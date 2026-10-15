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Культура

Брянская актриса стала лауреатом всероссийского фестиваля

2026, 15 октября 08:18
Брянская актриса стала лауреатом всероссийского фестиваля
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Брянская актриса стала лауреатом всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

На прошлой неделе в Самаре прошёл VIII Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны». В конкурсной программе участвовали 15 спектаклей из девяти регионов.

На сцене Самарского академического театра драмы имени Горького Брянский областной театр драмы имени Толстого показал трагифарс в двух частях «Дон Жуан. Миф или легенда» (12+). Диплом лауреата за роль второго плана завоевала актриса Юлия Ростопчина.

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