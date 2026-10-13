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Здоровье

Брянские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу

2026, 13 октября 14:36
Брянские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу
Источник фото

Брянские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В минувшие выходные в городе Казани состоялся чемпионат мира по Бразильскому джиу-джитсу, организованный Российской лигой TWW BJJ. Турнир посвятили памяти тренера Айрата Калимуллина. За награды боролись 1352 спортсмена из 16 стран, в том числе России, Турции, Алжира, Казахстана, Узбекистана, Бразилии, ОАЭ и Испании. 

Брянская спортсменка Полина Антоненко провела четыре встречи.  Она завоевала две золотые медали и стала абсолютным чемпионом мира. 

Брянец Алексей Концелидзе занял первое и второе место. Он стал чемпионом мира Лиги. 

Для Ярослава Ковалева чемпионат мира стал первым турниром. Он стал серебряным и бронзовым призёром. 

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