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Брянский суд оштрафовал медсестру на миллион рублей за взятки

2026, 12 октября 10:10
Брянский суд оштрафовал медсестру на миллион рублей за взятки
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Брянский суд оштрафовал медсестру на миллион рублей за взятки главврачу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя жительница Погарского района. 

Женщина работала медсестрой в лечебном учреждении. Она обратилась к руководителю с просьбой фиктивно трудоустроить её супруга в качестве подсобного рабочего. Это было необходимо для назначения ей социальной выплаты. С марта 2022 года по май 2023 года медсестра передала через посредника главврачу более 270 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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