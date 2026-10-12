Брянский суд оштрафовал медсестру на миллион рублей за взятки главврачу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя жительница Погарского района.
Женщина работала медсестрой в лечебном учреждении. Она обратилась к руководителю с просьбой фиктивно трудоустроить её супруга в качестве подсобного рабочего. Это было необходимо для назначения ей социальной выплаты. С марта 2022 года по май 2023 года медсестра передала через посредника главврачу более 270 тысяч рублей.
Суд оштрафовал виновную на один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.