О задержанном в Брянске террористе рассказал федеральный телеканал

На федеральном телеканале «Россия» вышел сюжет о недавнем задержании подозреваемого в подготовке теракта в Брянске. В нем рассказали новые подробности громкой истории.
По версии следствия, подозреваемый прибыл в Брянск в июне и снял квартиру в центре — недалеко от Кафедрального собора. На той же квартире он собрал взрывное устройство. Внимания он к себе не привлекал, подозрений у соседей не вызывал. Тихо дожидался команды от кураторов.
Организовать теракт на одном из транспортно-логистических терминалов планировалось по той же схеме, что и взрыв на Крымском мосту. Подозреваемый должен был спрятать на складе в Брянске взрывное устройство на мешках, которыми накрывают паллеты. А после его загрузки в фуру и прибытия той в пункт назначения активировать его телефонным звонком.
Задержанный дает признательные показания. Силовики устанавливают его сообщников.
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