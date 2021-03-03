Пенсионер погиб при пожаре в Дятьковском районе

Троих человек удалось спасти.

Крупный пожар произошел минувшей ночью в поселке Старь Дятьковского района.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 3 марта во втором часу загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Комарова. Пожар тушили почти два часа – полностью его ликвидировать удалось в 3.35.

В результате пожара погиб 63-летний мужчина, есть раненые. Также спасатели спасли троих жильцов дома. С помощью пожарной лестницы эвакуировали 15 человек.

Причину возгорания установят эксперты.