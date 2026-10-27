Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Погаре в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Ночью 25 октября на улице Октябрьской в посёлке Погар произошло ДТП. 59-летний водитель за рулём автомобиля «Лада Ларгус» наехал на 40-летнего мужчину. Пешеход лежал на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Врачам не удалось спасти его жизнь.
По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.