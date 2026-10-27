Стражи порядка задержали 15-летнего подростка на мотоцикле в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
22 октября сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Пролетарской в городе Унече заметили подростка на мотоцикле KAYO. Инспекторы отстранили 15-летнего юношу от управления. Права управления транспортными средствами у него нет.
Правоохранители составили на несовершеннолетнего административный материал. Также ответственность грозит законным представителям подростка.
Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.