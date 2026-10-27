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Происшествия

Инспекторы ГИБДД задержали 15-летнего подростка на мотоцикле в Унече

2026, 27 октября 10:39
Инспекторы ГИБДД задержали 15-летнего подростка на мотоцикле в Унече
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Стражи порядка задержали 15-летнего подростка на мотоцикле в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

 

22 октября сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Пролетарской в городе Унече заметили подростка на мотоцикле KAYO.  Инспекторы отстранили 15-летнего юношу от управления. Права управления транспортными средствами у него нет. 

Правоохранители составили на несовершеннолетнего административный материал. Также ответственность грозит законным представителям подростка.

Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

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