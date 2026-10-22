Переулок Трудовой в Брянске отремонтировали за 4,6 млн рублей

2026, 22 октября 13:24

Переулок Трудовой в Брянске отремонтировали за 4,6 млн рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе города Брянска завершился капитальный ремонт переулка Трудового. Подрядчик обносил дорогу от улицы Фокина до перекрестка с улицей Горького. Работы начались летом. К средине октября строители уложили новый асфальт на площади 1500 квадратных метра, а также построили двух сторон тротуары. От проезжей части они отделены металлическим забором.

На пешеходном переходе на перекрестке улицы Фокина и переулка Трудового подрядчик установил дополнительный светодиодный фонарь. А на остановке общественного транспорта «Школа №2» рабочие поставили пару павильонов. Раньше здесь стояли лавочки. Стандартные комплексы поставить было невозможно из-за небольшой остановочной площадки. Поэтому козырёк от дождя установили на узкие боковые стойки.

Капитального ремонта переулка Трудового обошёлся в четыре миллиона 660 тысяч рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».