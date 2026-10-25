Водитель иномарки погиб в аварии в Дубровском районе накануне

2026, 25 октября 17:42

Водитель иномарки погиб в аварии в Дубровском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 23 октября на 2-м километре автомобильной дороги регионального значения «Дубровка — Давыдчи» в Дубровском районе произошла авария. 48-летний мужчина не справился с управлением автомобиля NISSAN Tiida. Иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в электроопору.

Водитель от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.