очти 10 лет проведёт в тюрьме житель Брянска за попытку убить знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу покушение на убийство группой лиц с особой жестокостью. На скамье подсудимых оказался 20-летний житель областного центра.
В ночь с 20 на 21 июня прошлого года в своей квартире на улице Есенина в Брянске фигуратн вместе со своим несовершеннолетним братом нанесли ножевые ранения 19-летнему знакомому, а затем избили. Посчитав его мертвым, они завернули тело в покрывало, вынесли и оставили на улице, прикопав землей.
Утром потерпевшего нашли прохожие. Медики спасли парню жизнь.
Суд приговорил виновного к 9 годам 11 месяцам в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн 350 тысяч рублей.
Несовершеннолетний соучастник ранее также отправился в колонию.