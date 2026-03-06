Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Почти 10 лет проведёт в тюрьме житель Брянска за попытку убить знакомого

2026, 06 марта 14:36
Почти 10 лет проведёт в тюрьме житель Брянска за попытку убить знакомого
очти 10 лет проведёт в тюрьме житель Брянска за попытку убить знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу покушение на убийство группой лиц с особой жестокостью. На скамье подсудимых оказался 20-летний житель областного центра. 

В ночь с 20 на 21 июня прошлого года в своей квартире на улице Есенина в Брянске фигуратн вместе со своим несовершеннолетним братом нанесли ножевые ранения 19-летнему знакомому, а затем избили. Посчитав его мертвым, они завернули тело в покрывало, вынесли и оставили на улице, прикопав землей. 

Утром потерпевшего нашли прохожие. Медики спасли парню жизнь. 

Суд приговорил виновного к 9 годам 11 месяцам в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

Несовершеннолетний соучастник ранее также отправился в колонию.

