Под Брянском волонтеры ночью спасли двух пенсионерок в лесу

Брянский поисковый отряд «Лиза Алерт» накануне вечером получил заявки на поиск сразу нескольких пропавших грибников.

Как сообщается на странице отряда во ВКонтакте, большинству из них, чтобы самостотельно выбраться из леса, оказалось достаточным консультации с оператором «Лес на связи». А вот двум пожилым женщинам потребовалась помощь поисковых групп, а поиск и вывод найденных пенсионерок из леса приняли затяжной характер.

68-летняя пенсионерка, которая заблудилась в районе поселка Стяжное Брянского района, смогла детально описать по телефону, где примерно находится. Но забрела в слишком заболеченную местность. Подъехать туда транспортом оказалось невозможным, да и пешая группа смогла добраться к ней только в три часа ночи, а вывести из леса — в районе восьми утра. На обратном пути группе пришлось форсировать ручей полутораметровой глубины и переводить через него спасенную по остаткам старого моста.

Вторая пенсионерка 86 лет заблудилась в районе станции Брянск Северный. Встретиться с ней пешая группа поисковиков смогла в четыре утра. А доставить на носилках к автомобилю «скорой» — в районе шести часов.