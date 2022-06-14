Подозреваемого в ограблении подростка в Мглине ждёт суд 

Мужчина ударил мальчика в живот.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Мглинского района, напавшего на подростка.

По версии следствия, днём 28 марта обвиняемый на улице Ленина в городе Мглине вырвал у проходившего мимо подростка наушники. Мальчик потребовал вернуть вещь и получил удар кулаком в живот.

Подозреваемого позже задержали полицейские.

Следственный комитет завершил расследование дело и направил в суд. Подозреваемому грозит до 7 лет колонии.