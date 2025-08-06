Подозреваемого в угоне такси задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 32-летний уроженец Выгоничского района. Мужчина арендовал у жителя Ульяновской области автомобиль и таксовал на нём в Москве. В Брянске он встретился со знакомыми в баре в Советском районе. Машину он припарковал неподалеку, оставив незапертым и с ключами внутри салона.

В какой-то момент мужчина заметил, что на автомобиле кто-то быстро уезжает. Покататься решил 23-летний житель Володарского района, который находился в одной компании с заявителем. Парень не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие.

Инспекторы выяснили, что водитель менее года назад был лишен прав за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. В этот раз мужчина также не стал проходить освидетельствование. На него полицейские составили административный материал.

По факту угона правоохранители проводят проверку.