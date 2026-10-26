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ДТП

84-летний водитель сбил женщину в Унечском районе

2026, 26 октября 12:10
84-летний водитель сбил женщину в Унечском районе
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 84-летний водитель сбил женщину и скрылся с места аварии в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 24 октября в Унечском районе произошло ДТП. 84-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ-3102» сбил 54-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. 

Водитель скрылся с места аварии. Женщина попала в больницу с тяжёлыми травмами. 

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. 

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