84-летний водитель сбил женщину в Унечском районе

2026, 26 октября 12:10

84-летний водитель сбил женщину и скрылся с места аварии в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 24 октября в Унечском районе произошло ДТП. 84-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ-3102» сбил 54-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Водитель скрылся с места аварии. Женщина попала в больницу с тяжёлыми травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.