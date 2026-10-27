Один человек погиб и шесть ранены при атаке БпЛА по Брянску ночью

2026, 27 октября 09:05

Один человек погиб и шесть ранены при атаке БпЛА по Брянску ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

В ночь на 27 октября ВСУ атаковали город Брянск. В Бежицком районе БпЛА сбросил «тубус» со взрывчатым веществом. На нём подорвался мужчина. Он погиб.

«На месте работают пиротехники Министерства обороны. Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто», – уточнил губернатор Егор Ковальчук.

При атаке беспилотников в Советском районе повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, а также 11 автомобилей. ранены шесть жителей.

«Поручил главе Брянской городской администрации оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению необходимых документов» , – подчеркнул Егор Ковальчук.

Пострадавшие могут обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 158. Телефон для связи: +7-910-743-66-72.

Оформлением документов в районной администрации занимается отдел ЖКХ. Обратиться туда можно по телефонам: 30-68-51, 30-68-55.