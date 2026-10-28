Нетрезвого водителя мопеда ждёт суд в Выгоничском районе

2026, 28 октября 10:14

Нетрезвого водителя мопеда ждёт суд в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении мопедом водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает местный житель, 1981 года рождения.

По версии правоохранителей, ночью 4 августа 2026 года мужчину за рулём мопеда Motoland Discovery в селе Кокино остановили сотрудник дорожно-патрульной службы. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения освидетельствование он отказался. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

На мопед наложен арест.