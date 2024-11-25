Полицейские Брянска раскрыли грабёж

Подозреваемого в ограблении водителя задержали полицейские Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о грабеже. В начале июня в полицию обратился 52-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина ехал в автомобиле и остановился на запрещающий сигнал светофора. Через окно со стороны пассажирского сиденья в салон заглянул незнакомец и попросил подвезти его. Получив отказ, он распылил в салон перцовый баллончик, а затем забрал с сиденья портфель с документами и кошельком. Внутри были банковская карта и 15 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили подозреваемого. 35-летний житель областного центра уже был судим. Убегая, он припрятал чужой портфель. Имущество полицейские изъяли. Фигуранту предъявили обвинение в грабеже.